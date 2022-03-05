В Херсоне и Мелитополе протестуют против российских оккупантов: слышны выстрелы – видео
05.03.2022, 11:09
Во временно оккупированных Херсоне и Мариуполе проходят протесты против российских войск. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
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На опубликованных кадрах слышны выстрелы, вероятно, в воздуху. Однако протестующие не разбегаются и с украинскими флагами наступают на российских военных.
"Как действительно встречают российских оккупантов украинские Херсон и Мелитополь. #stoprussia Вместе победим!" – говорится в сообщении.
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