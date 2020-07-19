В кафе на курорте в Николаевской области произошла вспышка COVID-19 - СМИ

Главврач Николаевской областной больницы рекомендует пока не ездить в Рыбаковку из-за вспышки COVID-19 в местном кафе

В одном из кафе в курортном селе Рыбаковка Николаевской области произошла вспышка коронавирусной болезни COVID-19. Об этом НикВестям сообщила главврач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова.

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Отмечается, что сейчас в областной больнице находятся четыре пациента с COVID-19, одного из них утром 18 июля перевели в реанимацию.

Там (в Рыбаковке, - ред.) позитивных много и много контактных. Конечно, лабораторный центр знает, Трайтли (замглавы облгосадминистрации, - ред.) знает, ее закрывать надо было ещё 4 дня назад. В Рыбаковку лучше не ездить и не общаться с теми, кто там был, - сказала она.

Журналист LIGA.net направил запрос в Николавескую ОГА и Коблевскую ОТГ, чтобы подтвердить информаци.

10 июля сообщалось о двух заболевших в Рыбаковке.

По данным на 18 июля , в Николаевской области выявили 510 заболевших COVID-19: умерли 12 человек, выздоровели 403 пациента.

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Марк Сировой

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