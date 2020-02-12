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В Каховском водохранилище пестицидов больше нет - администрация

В Каховском водохранилище пестицидов больше нет - администрация - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
12.02.2020, 17:20

Проводилась повторная поверка качества воды

По результатам повторных лабораторных исследований в воде из Каховского водохранилища не выявлено ядовитых веществ. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской обладминистрации.

По словам и.о. директора Днепропетровского областного лабораторного центра Александра Штепы, состояние воды очень изменчиво. В водохранилища попадают стоки, которые могут содержать в том числе и ядовитые вещества, и поэтому очень важно периодически проводить тестовый контроль показателей.

Окончательный вывод о безопасности использования воды из Каховского водохранилища должен сделать Госпортебслужба и специальная комиссия Апостоловской райгосадминистрации.

  • В результате загрязнения Каховского водохранилища в городе Апостолово Днепропетровской области закрыли все школы и детские сады. В воде водохранилища во время отбора проб было выявлено превышение пестицидов. Кроме школ и детсадов была приостановлена работа учреждений культуры и социальной сферы. 

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