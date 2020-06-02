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В Луганской области мать приковала дочь-подростка на цепь

В Луганской области мать приковала дочь-подростка на цепь - Фото
Фото -Татьяна Погукай, Facebook
02.06.2020, 15:08

Женщина посадила на цепь дочь, которая, якобы, постоянно убегает из дома

Полиция Луганской области устанавливает обстоятельства возможного домашнего насилия над несовершеннолетней девушкой, которую мать на сутки приковала к цепи. Об этом сообщает пресс-секретарь полиции области Татьяна Погукай в Facebook.

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Вчера, 1 июня, в Кременской отдел полиции позвонил 59-летний мужчина и рассказал, что к нему приползла 14-летняя соседка с цепью на ногах и попросила помощи. Выяснилось, что девушка уже сутки находилась с цепью на ногах, которую на нее надела 44-летняя мать.

Как пояснила полицейским женщина, таким образом она пыталась "перевоспитывать" дочь, которая, якобы, постоянно убегает из дома. Кроме того, ночью женщина веревкой привязывала к своей ноге цепь на ногах дочери, чтобы и ночью контролировать ребенка.

Сейчас девушка находится в больнице. По факту открыто уголовное производство по ст. 146 УК Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Проводится досудебное следствие.

Наталия Софиенко
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