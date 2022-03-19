В Луганской области ожидают "режим тишины", чтобы эвакуировать людей

Глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил о планируемых эвакуационных коридорах.

По его словам, "режим тишины" начнется в 9 утра 19 марта.

"Россияне продолжают хаотические нерегулярные артиллерийские обстрелы наших городов. Впрочем, мы ждем 9 утра, когда должен установиться режим тишины, чтобы начать эвакуацию жителей области, привезти еду, воду и медикаменты тем, кто остается. Гуманитарный коридор согласован на самом высоком уровне. Надеюсь, договоренности со стороны россиян будут соблюдены", – заявил он.

Эвакуация автобусами ожидается из Северодонецка, Рубежного, Попасной, Лисичанска.

Приблизительно в 14:00 будет эвакуационный поезд из Новозолотарёвки.

Дмитрий Смирнов

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