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В Луганской области ожидают "режим тишины", чтобы эвакуировать людей

Цей матеріал також доступний українською
19.03.2022, 08:08

Глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил о планируемых эвакуационных коридорах.

По его словам, "режим тишины" начнется в 9 утра 19 марта.

"Россияне продолжают хаотические нерегулярные артиллерийские обстрелы наших городов. Впрочем, мы ждем 9 утра, когда должен установиться режим тишины, чтобы начать эвакуацию жителей области, привезти еду, воду и медикаменты тем, кто остается. Гуманитарный коридор согласован на самом высоком уровне. Надеюсь, договоренности со стороны россиян будут соблюдены", – заявил он.

  • Эвакуация автобусами ожидается из Северодонецка, Рубежного, Попасной, Лисичанска.
  • Приблизительно в 14:00 будет эвакуационный поезд из Новозолотарёвки.
Дмитрий Смирнов
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луганская область эвакуация
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