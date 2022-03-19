В Луганской области за день зарегистрировано 34 обстрела жилых зданий и инфраструктуры

В минувшие сутки полицией в Луганской области было зарегистрировано 34 обстрела жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

В результате вражеских обстрелов есть погибшие и раненные среди мирных жителей.

Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, учреждения здравоохранения, объекты критической инфраструктуры, складские и хозяйственные сооружения в городах Северодонецк, Рубежное, Кременная, Попасная, Лисичанск, Горное и Золотое.

Сейчас без газоснабжения находятся 23 населенных пункта полностью и 7 частично, в общей сложности около 35 000 абонентов.

Обесточены 38 населенных пунктов – 26 полностью, 12 частично. 103 490 потребителей находятся без электроэнергии.

Дмитрий Смирнов

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