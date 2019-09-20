В мэрии Одессы объяснили, когда не будут брать оплату за парковку

Эвакуация автомобиля (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В департаменте транспорта связи и организации дорожного движения Одесского городского совета заявили, что оплата за парковку наличными частным лицам противоречит законодательству. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Согласно п. 29 Постановления Кабмина № 1342 об утверждении правил парковки транспортных средств оплата стоимости услуг по пользованию площадками осуществляется через парковочные автоматы.

"В случае отсутствия парковочного автомата или в таких ситуациях, если парковочный автомат не работает, стоянка транспортного средства считается бесплатной. В этом случае инспекторами парковки не будут приниматься меры административного воздействия за неуплату за услуги парковки", - отмечается в сообщении.

еждународный аэропорт Борисполь временно снизил цену на стоянку автомобилей около нового многоуровневого паркинга возле терминала D до 1 грн в час или до 24 грн в сутки. 30 мая сообщалось , что м

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