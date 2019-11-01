В Мукачево на билбордах напишут имена должников за коммуналку

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Имена неплательщиков и суммы задолженности за коммунальные услуги в Мукачево разместят на билбордах. Об этом на заседании горсовета заявил глава "Мукачевводоканала" Игорь Федорняк, сообщает в Facebook пресс-служба горсовета.

"Сейчас горожане задолжали за услуги по водоснабжению и водоотведению более 16 млн. За последний месяц, после обнародования этих долгов, более 200 000 было погашено", - говорится в сообщении.

Однако большинство горожан не оплатили долги за коммунальные услуги: "Список адресов наибольших должников, где суммы составляют более 50 000 гривень и будут обнародованы на билбордах в микрорайонах города".

Рекламные агентства бесплатно предоставят горсовету билборды.

В мае в Украине была введена пеня на долги по оплате услуг ЖКХ.

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