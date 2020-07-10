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В Одессе напали на общественника: он борется с застройкой морского побережья

10.07.2020, 12:59
В Одессе напали на общественника: он борется с застройкой морского побережья - Фото
Владимир Савченко (Фото: culturemeter.od.ua)

Владимир Савченко "противодействует незаконной стройке в Одессе", заявили местные правозащитники. Его избили на пешеходном переходе

В Одессе неизвестный напал на лидера местной общественной организации Общая цель Владимира Савченко, который противодействует незаконной застройке побережья. О нападении сообщили в отделе коммуникаций полиции Одесской области.

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По данным правоохранителей, инцидент произошел 9 июля на площади 10 Апреля, когда 31-летний одессит переходил дорогу: неизвестный сзади нанес несколько ударов в голову активисту, после чего скрылся.

Одесские правозащитники на странице Общей цели в Facebook отмечают, что сейчас Савченко находится в больнице и считают, что "нападение однозначно связано с его активной общественной деятельностью". Они напомнили, что Общая цель "на днях добилась" запрета суда на строительство ЖК Граф у моря, неделю назад - ЖК Калипсо, а еще раньше - ЖК Ля Мер.

Также они подчеркнули, что нападение случилось сразу после акции протеста на 13-й станции Большого фонтана против этих застроек, а также демонтажа незаконных шлагбаумов на 13-й станции и у пляжа Ланжерон.

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Наталия Софиенко
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