В Одессе напали на общественника: он борется с застройкой морского побережья
Владимир Савченко "противодействует незаконной стройке в Одессе", заявили местные правозащитники. Его избили на пешеходном переходе
В Одессе неизвестный напал на лидера местной общественной организации Общая цель Владимира Савченко, который противодействует незаконной застройке побережья. О нападении сообщили в отделе коммуникаций полиции Одесской области.
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По данным правоохранителей, инцидент произошел 9 июля на площади 10 Апреля, когда 31-летний одессит переходил дорогу: неизвестный сзади нанес несколько ударов в голову активисту, после чего скрылся.
Одесские правозащитники на странице Общей цели в Facebook отмечают, что сейчас Савченко находится в больнице и считают, что "нападение однозначно связано с его активной общественной деятельностью". Они напомнили, что Общая цель "на днях добилась" запрета суда на строительство ЖК Граф у моря, неделю назад - ЖК Калипсо, а еще раньше - ЖК Ля Мер.
Также они подчеркнули, что нападение случилось сразу после акции протеста на 13-й станции Большого фонтана против этих застроек, а также демонтажа незаконных шлагбаумов на 13-й станции и у пляжа Ланжерон.
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