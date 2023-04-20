В Одессе не будут менять логотип города от дизайнера Лебедева, поддерживающего оккупацию
В Одессе не хотят отказываться от логотипа города, разработанного россиянином Артемием Лебедевым, который поддерживает российскую агрессию и посещал оккупированные территории Украины. Об этом Youtube-канала Думская, 1 сообщил Иван Липтуга, и.о. директора городского департамента культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции.
Логотип "якорь-сердце" заказали в 2012 году студии Лебедева, поскольку конкурс на создание айдентики города провалился. В тот момент студия легально работала в Киеве.
Липтуга является совладельцем прав на бренд.
По его мнению, потому, что в логотип города было вложено немало ресурсов, создание новой айдентики "будет сложным долговременным процессом" с экономической точки зрения.
Летом 2022 года Лебедев незаконно посетил оккупированные Россией территории Украины, в том числе Энергодар и Запорожскую АЭС. В видео на Youtube он поддерживал российскую агрессию, "присоединение" оккупированных территорий к РФ и обвинил украинских военных в военных преступлениях.
Недавно Лебедев призывал россиян оккупировать Одессу.
- 21 марта 2023 года СБУ сообщило о подозрении Лебедеву из-за посещения оккупированной ЗАЭС.
Читайте также: YouTube заблокировал каналы российских блогеров, среди них – Артемий Лебедев
Комментарии