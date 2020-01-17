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В Одессе пикетировали налоговую: фото

В Одессе пикетировали налоговую: фото - Фото
Фото: dumskaya.net
17.01.2020, 12:47

Причина акции - жесткая пропускная система в госучреждении

Сегодня одесситы пикетировали управление Государственной налоговой службы в Одесской области на улице Семинарской из-за жесткой пропускной системы. Об этом сообщает Думская.

Издание напоминает, что из-за жесткой пропускной системы многие журналисты не смогли попасть на брифинг руководителя Государственной налоговой службы Украины Сергея Верланова 15 января.

Фото: dumskaya.net

К протестующим вышла представитель пресс-службы Людмила Аладышева. Она рассказала, что пропускная система в управлении работает на основании приказа Министерства финансов, поскольку в помещении, кроме налоговой, находится оперативный отдел налоговой милиции.

Пикетирующие требовали, чтобы к ним вышло новое руководство. В здание пустили только двоих участников акции.

Фото: dumskaya.net

Налоговики пообещали провести 20 января встречу с общественностью.

  • 13 января НАБУ разоблачило на взятке и.о. начальника Главного управления Одесской области. Позже глава ГНС сообщил об отстранении от исполнения обязанностей всего руководства налоговой в Одессе.

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