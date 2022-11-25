В Одессе поезд врезался в автомобиль – видео

В Одессе на железнодорожном переезде поезд врезался в автомобиль, сообщают в местных соцсетях.

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Информации о причинах и обстоятельствах столкновения, а также данных о жертвах пока нет.

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Сергій Бережний

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