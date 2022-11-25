В Одессе поезд врезался в автомобиль – видео
25.11.2022, 11:56
Фото - скриншот из видео
В Одессе на железнодорожном переезде поезд врезался в автомобиль, сообщают в местных соцсетях.
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Информации о причинах и обстоятельствах столкновения, а также данных о жертвах пока нет.
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