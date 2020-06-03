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В Одессе рекомендуют временно не купаться в море

В Одессе рекомендуют временно не купаться в море - Фото
Одесса, пляж (фото - pixabay.com)
03.06.2020, 09:15

Пробы морской воды в Одессе не соответствуют санитарно-микробиологическим нормам

В Одессе рекомендуют временно не купаться в море, поскольку вода не соответствует санитарно-микробиологическим нормам. Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной госадминистрации со ссылкой на областное управление Госпродпотребслужбы.

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Пробы брали 25 и 26 мая на всех контрольных точках в городе. Во всех них были выявлены превышения допустимых показателей.

Рекомендацию удерживаться от морского водопользования издали, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и для профилактики заболеваний, передающихся водным путем.

В то же время в областном лабораторном центре 29 мая сообщали, что за период 21-28 мая воды были отобраны в рекреационных зонах Белгород-Днестровского, Килийского, Татарбунарского районов, на пляжах Одессы, Лиманского и Овидиопольського районов. Несоответствие нормам зафиксировали лишь на всех городских пляжах Одессы.

  • 18 мая в Минздраве заявили, что разрешат открыть пляжный сезон, поскольку исследования украинских ученых подтвердили, что морская вода и солнечное излучение уничтожают возбудителя коронавирусной болезни COVID-19.

Марк Сировой
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