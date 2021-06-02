В Одессе сносят старинные зерновые пакгаузы, пережившие Вторую мировую войну – фото

В Одессе на Таможенной площади начали сносить старинные зерновые склады – пакгаузы. На их месте планируют возвести современный жилой комплекс из высотных домов, пишет Думская.

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В начале ХХ века на этом месте располагалась мореходная школа, а после – были построены закрытые складские помещения для хранения зерна. Во время Второй мировой войны пакгаузы успешно пережили бомбардировку одесского морпорта.

Теперь склады решили снести. Изначально на их месте должен был вырасти девятиэтажный торговый центр Портико Молл, но затем землю отдали под строительство жилого комплекса группы "Пространство". Инвесторы уже начали выкупать квартиры у жителей двух домов, прилегающих к будущим высоткам.

В апреле 2021 года в Киеве снесли историческое здание ради отеля-небоскреба: фото, видео.

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Дарья Мостовая

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