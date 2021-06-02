UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Одессе сносят старинные зерновые пакгаузы, пережившие Вторую мировую войну – фото

02.06.2021, 13:05
В Одессе сносят старинные зерновые пакгаузы, пережившие Вторую мировую войну – фото - Фото
Снос пакгаузов (источник - dumskaya.net)

В Одессе на Таможенной площади начали сносить старинные зерновые склады – пакгаузы. На их месте планируют возвести современный жилой комплекс из высотных домов, пишет Думская.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

В начале ХХ века на этом месте располагалась мореходная школа, а после – были построены закрытые складские помещения для хранения зерна. Во время Второй мировой войны пакгаузы успешно пережили бомбардировку одесского морпорта.

Теперь склады решили снести. Изначально на их месте должен был вырасти девятиэтажный торговый центр Портико Молл, но затем землю отдали под строительство жилого комплекса группы "Пространство". Инвесторы уже начали выкупать квартиры у жителей двух домов, прилегающих к будущим высоткам.

Читайте также: Сколько аварийного и изношенного жилья в Украине? Рейтинг областей

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
одесса фото снос пакгауз зерновой склад
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 