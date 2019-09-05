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В Одессе требуют закрыть цирк: фото

В Одессе требуют закрыть цирк: фото - Фото
Фото: dumskaya.net
05.09.2019, 08:33

Суд перенес слушание на 17 сентября

Иск Государственной областной экологической инспекции о запрете деятельности ГП "Одесский государственный цирк" рассматривает окружной административный суд. Об этом сообщает Думская.

Чиновники требуют запретить хозяйственную деятельность цирка до устранения нарушений, связанных с эксплуатацией в коммерческих целях диких животных.

На вчерашнее заседание представители цирка не пришли, и суд перенес слушание на 17 сентября.

Перед заседанием у входа в здание суда прошел митинг зоозащитников, которые требовали прекратить незаконное использование животных.

Среди них были представители организации "Открытые клетки Украины", которая выступает третьим лицом на стороне истца.

Фото: dumskaya.net

Еще год назад экоинспекция выдала предписание одесскому цирку и запретила использовать диких животных в представлениях. В течение года инспекторы составляли админпротоколы и фиксировали нарушение предписания. Но очередные цирковые представления с участием животных запланированы на осень.

"На последней проверке инспекторы установили, что животные содержатся в ненадлежащих условиях. По закону, запрещено использовать диких животных в цирке, если им не предоставили условия проживания, схожие с их природной средой обитания", - отметила лидер инициативной группы по защите прав животных Елена Марченко.

  • 28 августа сообщалось, что на международной конференции в Женеве большинство стран поддержали почти полный запрет на продажу африканских слонов в зоопарки или цирки.

 

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суд одесса запрет фото госэкоинспекция цирк
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