В Одесской области массово отравились шаурмой

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В одесской инфекционной больнице остаются 18 человек, из них четверо детей, которые отравились шаурмой в селе Авангард Овидиопольского района. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 1-2 сентября в городскую инфекционную больницу Одессы с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы 30 человек, из них пять детей, которые ели шаурму в селе Авангард", - уточнили в пресс-службе.

По состоянию на 07:00 3 сентября остаются госпитализированными 18 человек.