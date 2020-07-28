В Одесской области произошла перестрелка, полиция ввела план "Перехват"

В результате стрельбы никто не пострадал, заявляют в Нацполиции области

В Одесской области около села Визирка произошла стрельба, полиция ввела план "Перехват". Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

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По данным полиции, в результате стрельбы никто не пострадал. Для задержания нарушителей правоохранители ввели спецоперацию "Перехват".

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.



Суспильне сообщает, что стреляли по жителю Одессы Демьяну Ганулу. Тот заявил, что на него напали, когда он возвращался в Одессу из города Южное. По его словам, на пути домой к его авто с двух сторон начали прижиматься Toyota и Mercedes.

Ганул считает, что водители Toyota и Mercedes хотели столкнуть его с трассы, а затем якобы начали по нему стрелять. В ответ Ганул также открыл огонь из травматического оружия, на которое, по его словам, есть разрешение. Перестрелка закончилась, когда на дороге появился грузoвик.

18 июля сообщалось, что в Черновцах конфликт закончился стрельбой, убит местный житель.

Владислав Сердюк

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