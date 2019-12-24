В Одессу зашел бомбивший "томагавками" Сирию ракетный эсминец США

Фото: Сергей Смоленцев / dumskaya.net

Сегодня утром, 24 декабря, ракетный эсминец ВМС США "Росс" зашел в одесский морской порт. Об этом пишет местное издание Думская.

В 10:00 утра в условиях сильного тумана USS Ross DDG-71 пришвартовался к причалу 1-К на Карантинном молу.

USS Ross - 154-метровый эсминец с водоизмещением 8775 тонн, мощностью 108 000 л.с. и экипажем 337 человек, ранняя версия кораблей типа "Арли Берк". Построен на верфи Ingalls Shipbuilding, спущен на воду в марте 1996 года и приписан к базе Норфолк в штате Виргиния, США. Назван в честь капитана Дональда Росса, участвовавшего в боевых действиях за Перл-Харбор.

На вооружении, помимо всего прочего, - противокорабельные ракеты Harpoon, 90 шахтных пусковых установок для крылатых ракет Tomahawk, зенитные ракеты RIM-156 SM-2 и противолодочные RUM-139 VL-Asroc. Оснащен боевой информационно-управляющей системой Aegis.

7 апреля 2017 года USS Ross запускал "Томагавки" по сирийской авиабазе Шайрат. Фото последствий удара.