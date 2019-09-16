В одной из областей осквернили памятник жертвам Холокоста: фото

Фото: facebook.com/eduard.dolinsky

Неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста в Богдановке Доманевского района Николаевской области, оставив записку с угрозами. Об этом в Facebook cообщил директор украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"В Богдановке (Николаевская область) на месте массового убийства 54 000 евреев осквернили памятник. На месте преступления оставили записку, в которой упомянули Зеленского, Червоненко и меня", - отметил Долинский.

Фото: facebook.com/eduard.dolinsky

По его словам, в оскорбительной записке есть угроза, что разрешение на продажу земли якобы приведет к "Холокосту-2".

Фото: facebook.com/eduard.dolinsky