В Полтавской области интернет-мошенники "заработали" 1 млн грн

Интернет-мошенники в Полтавской области заработали более чем 1 млн гривень. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Группа в составе 12 подозреваемых размещала на сайтах объявлений информацию о якобы продаже автомобилей, сельскохозяйственной и бытовой техники, мобильных телефонов. Покупатели перечисляли деньги в качестве предоплаты, но товар не получали. Таким образом мошенники успели "заработать" больше 1 млн грн.
Во время обысков правоохранители обнаружили банковские карточки, компьютерную технику, оружие и другие вещественные доказательства. Решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения.
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