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В Полтавской области интернет-мошенники "заработали" 1 млн грн

В Полтавской области интернет-мошенники "заработали" 1 млн грн - Фото
Фото: СБУ
03.01.2020, 11:56

Подозреваемые получали предоплату за товар, который покупателям не отправляли

Интернет-мошенники в Полтавской области заработали более чем 1 млн гривень. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Группа в составе 12 подозреваемых размещала на сайтах объявлений информацию о якобы продаже автомобилей, сельскохозяйственной и бытовой техники, мобильных телефонов. Покупатели перечисляли деньги в качестве предоплаты, но товар не получали. Таким образом мошенники успели "заработать" больше 1 млн грн.

Во время обысков правоохранители обнаружили банковские карточки, компьютерную технику, оружие и другие вещественные доказательства. Решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения.

  • В октябре 2019 года интернет-мошенники украли у украинца 283 000 грн под предлогом продажи автомобиля.
  • Два человека в период с 2017 по 2019 год образовали в Украине ряд компаний - якобы представительств американской Tesla, использовав схожие названия. В ноябре 2019 года досудебное расследование было завершено.

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сбу интернет-мошенничество Полтавская область
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