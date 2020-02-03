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В Полтавской области разоблачили сеть подпольных покерных клубов

В Полтавской области разоблачили сеть подпольных покерных клубов - Фото
Фото: npu.gov.ua
03.02.2020, 10:21

В полиции предполагают, что к налаживанию игорного бизнеса могут быть причастны пять человек в Полтаве и Кременчуге

В Полтавской области полицейские разоблачили сеть незаконных игорных заведений, которые работали в Полтаве и Кременчуге под "прикрытием" клуба спортивного покера. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным полиции, к налаживанию игорного бизнеса могут быть причастны пять человек.

Во время обысков в учреждениях и по месту жительства вероятных сообщников, оперативники изъяли шесть покерных столов, более 14 000 игровых фишек, в том числе кэш-фишки (использующие в игре на деньги) на сумму более 5 млн грн, компьютеры, мобильные терминалы, системы видеонаблюдения и наличные.

В уголовном производстве, открытом по факту занятия игорным бизнесом по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса), проводятся следственные действия.

Фото: npu.gov.ua

  • 20 декабря Кабмин исключил возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей и начал борьбу с незаконным игорным бизнесом: этой ночью закрыли более 150 заведений по Украине и изъяли оборудования на 46 млн грн.

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