В Полтавской области разоблачили сеть подпольных покерных клубов

В Полтавской области полицейские разоблачили сеть незаконных игорных заведений, которые работали в Полтаве и Кременчуге под "прикрытием" клуба спортивного покера. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По данным полиции, к налаживанию игорного бизнеса могут быть причастны пять человек.
Во время обысков в учреждениях и по месту жительства вероятных сообщников, оперативники изъяли шесть покерных столов, более 14 000 игровых фишек, в том числе кэш-фишки (использующие в игре на деньги) на сумму более 5 млн грн, компьютеры, мобильные терминалы, системы видеонаблюдения и наличные.
В уголовном производстве, открытом по факту занятия игорным бизнесом по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса), проводятся следственные действия.
Фото: npu.gov.ua
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