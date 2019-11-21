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В Ровенской области школьники отравились конфетами из Китая

В Ровенской области школьники отравились конфетами из Китая - Фото
Капельница (фото - unsplash.com)
21.11.2019, 12:48

Все заболевшие рассказали, что употребляли именно конфеты с перцем чили

В Ровенской области 20 ноября отравились конфетами 12 учеников школы села Здовбица. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Сообщение о госпитализированных детях в полицию поступило от медиков около 15:30.

По предварительной информации, пятиклассников тот день угостила конфетами одноклассница по случаю дня рождения, после чего детям стало плохо.

Школьников доставили в районную больницу с острым отравлением продуктами питания в состоянии средней тяжести. После оказания помощи их жизни ничего не угрожает, они еще находятся в медучреждении.

Полиция начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса. Предварительно известно, что конфеты покупались на одном из рынков Ровно.

В управлении Госпродпотребслужбы области уточнили, что речь идет о жевательных конфетах со вкусами винограда, апельсина, яблока, клубники, огурца, лимона, перца чили из Китая "Черные конфеты Бабы Яги".

Все заболевшие рассказали, что употребляли именно конфеты с перцем чили. Через 30-45 минут после приема у детей появились симптомы отравления: головокружение, тошнота, вялость, общее недомогание, жажда.

  • 30 октября на молодежном форуме "Каждое завтра начинается уже сегодня" в Мариуполе массово отравились едой студенты Академии лидерства из Киева.
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отравление ровенская область
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