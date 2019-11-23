В Виннице полицейский ударил мужчину в лицо: тот упал и умер

Преступление (фото - Depositphotos) Фото: Depositphotos

Старшего оперуполномоченного Нацполиции в Виннице будут судить за якобы превышение полномочий, которое повлекло смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

Следствие установило, что полицейский якобы предложил гражданину быть понятым при изъятии боеприпасов, а когда получил отказ, то ударил мужчину кулаком в лицо. От удара потерпевший упал и ударился головой об асфальт, в результате чего он скончался в больнице, так и не приходя в сознание.

Действия полицейского квалифицировали по ч. 3 ст. 365 УК (превышение власти сотрудником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия). Правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет с лишением права занимать должности на срок до трех лет.