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В Виннице полицейский ударил мужчину в лицо: тот упал и умер

В Виннице полицейский ударил мужчину в лицо: тот упал и умер - Фото
Преступление (фото - Depositphotos) Фото: Depositphotos
23.11.2019, 12:50

Правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет с лишением права занимать должности на срок до трех лет

Старшего оперуполномоченного Нацполиции в Виннице будут судить за якобы превышение полномочий, которое повлекло смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований. 

Следствие установило, что полицейский якобы предложил гражданину быть понятым при изъятии боеприпасов, а когда получил отказ, то ударил мужчину кулаком в лицо. От удара потерпевший упал и ударился головой об асфальт, в результате чего он скончался в больнице, так и не приходя в сознание.

Действия полицейского квалифицировали по ч. 3 ст. 365 УК (превышение власти сотрудником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия). Правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет с лишением права занимать должности на срок до трех лет.

  • Ранее сообщалось, что в Днепре избили активиста: полиция открыла дело.
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Нацполиция винница гбр
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