В Запорожье напали с ножом на ромскую активистку

Анжелика Белова (фото - timenews.in.ua)

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В Запорожье ранили ножом руководительницу общественной организации "Запорожский ромский центр Лачо Дром" Анжелику Белову. Женщина в реанимации. Об этом в Facebook сообщил президент Ассоциации национальных меньшинств Запорожской области Науфаль Хамдани.

По его словам, пострадавшая также является женой запорожского общественного активиста, лидера организации Антикоррупционное движение Запорожья Константина Белова.

По информации Хамдани, преступник напал на Белову в подъезде и нанес удар ножом в область сердца.

В пресс-службе областной полиции сообщили, что в подъезде дома по улице Европейской неизвестный нанес женщине 1995 года рождения ножевое ранение и скрылся с места происшествия. Его ищут. Пострадавшая госпитализирована.

Позже Хамдани написал, что Белова пришла в сознание после операции, которая прошла успешно. "Доктора говорят что все будет хорошо", - написал он.

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