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В Запорожье вводится длительный комендантский час

Цей матеріал також доступний українською
19.03.2022, 09:33

Глава Запорожской области Александр Старух заявил о том, что в городе Запорожье изменяется время комендантского часа.

Комендантский час начнется сегодня, 19 марта в 16:00 и завершится в понедельник, 21 марта в 6:00.

"Для безопасности в это время не выходите на улицы и другие общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности).

Защита Запорожского края продолжается! Просим с пониманием отнестись к введенным ограничениям. Такие меры вынуждены и направлены на безопасность жителей региона", – написал он.

Дмитрий Смирнов
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комендантский час Запорожье
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