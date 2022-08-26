В Запорожской области сработала ПВО – глава ОВА

В пятницу вечером, 26 августа, в Запорожской области сработали Силы противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух.

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"Громкие звуки взрывов, которые были слышны час назад в областном центре, – это результат работы Сил противовоздушной обороны ВСУ", – сообщил Старух.

По его словам, оккупанты атаковали населенные пункты вблизи Запорожья со стороны Васильевки. По предварительной информации, никто не пострадал.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что, по предварительным данным, оккупанты обстреляли область из РСЗО.

"Два удара были нанесены со стороны Васильевского района, еще четыре удара были зафиксированы в районе населенного пункта Запорожского района", – сообщил Куртев.

По его словам, информация требует уточнения.

Наталия Фреик

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