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В зоопарке в Черниговской области тигр убил заведующего секцией диких животных

04.02.2021, 19:53
В зоопарке в Черниговской области тигр убил заведующего секцией диких животных - Фото
Фото - facebook.com:policechernigivshchini

4 февраля в зоопарке города Мена Черниговской области тигр убил заведующего секции диких животных во время кормления. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

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Там говорят, что 47-летний потерпевший скончался на месте происшествия до приезда медиков.

Открыто производство по части 2 статьи 272 (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК.

Директор зоопарка Зинаида Максименко в комментарии Суспільному сказала, что работник якобы не придерживался правил безопасности.

"Открыл дверь, вошел к тигру, не прикрыв ее. Надо заходить вдвоем, а он почему-то зашел сам. Даже сама не знаю, почему. Он у нас с 2009 года работает", – сказала директор.

По ее словам, у мужчины была семья, взрослый сын. Что будет с тигром, пока неизвестно.

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Вадим Ребрина
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