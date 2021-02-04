В зоопарке в Черниговской области тигр убил заведующего секцией диких животных
4 февраля в зоопарке города Мена Черниговской области тигр убил заведующего секции диких животных во время кормления. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.
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Там говорят, что 47-летний потерпевший скончался на месте происшествия до приезда медиков.
Открыто производство по части 2 статьи 272 (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК.
Директор зоопарка Зинаида Максименко в комментарии Суспільному сказала, что работник якобы не придерживался правил безопасности.
"Открыл дверь, вошел к тигру, не прикрыв ее. Надо заходить вдвоем, а он почему-то зашел сам. Даже сама не знаю, почему. Он у нас с 2009 года работает", – сказала директор.
По ее словам, у мужчины была семья, взрослый сын. Что будет с тигром, пока неизвестно.
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