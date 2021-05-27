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Во Львове выросла стоимость проезда в городском транспорте

27.05.2021, 10:21
Во Львове выросла стоимость проезда в городском транспорте - Фото
Львовский гортранспорт (Фото - Львовский горсовет )

Стоимость проезда в городском транспорте Львова поднялась сегодня, 27 мая 2021 года, до 10 грн. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

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В сообщении городских властей отмечается, что по расчетам перевозчиков стоимость проезда во львовских автобусах составляет 14 грн 60 коп, а в электортранспорте – 12 грн 40 коп.

Горсовет учел возможности граждан и принял компромиссное решение о тарифе 10 грн для автобусов. Для элктротранспорта базовый тариф также составит 10 грн, в зависимости от способа приобретения билета он может составить 9 грн и 8 грн 50 коп.

Начальник управления транспорта Львовского горсовета Орест Олеськив отметил, что рост тарифа связан с ростом цен на горючее и запчасти, а также с ростом зарплат.

Ранее проезд в городском транспорте Львова стоил 7 грн.

  • 13 мая 2021-го в Киевском метрополитене и Киевпастрансе обратились к мэру Кличко и Киевгорсовету с просьбой финансово поддержать работу предприятий. В противном случае они требовали повысить тарифы на проезд, которые оценили в более 20 грн.
  • На следующий день Кличко заявил, что себестоимость проезда в Киеве – 15 грн.
Денис Юдин
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Львов городской транспорт стоимость проезда
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