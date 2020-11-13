Во львовской больнице появился робот-хирург Da Vinci – он будет удалять опухоли: видео

Медики уже успели окрестить автоматизированного коллегу "мечтой каждого хирурга"

Во Львовской клинической больнице скорой помощи появился американский робот-хирург Da Vinci, который может проводить операции с ювелирной точностью, сообщил в Facebook генеральный директор клиники Олег Самчук.

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Самчук отметил, что иметь такого робота – мечта каждого хирурга. "Он у нас! Самый крутой в мире робот-хирург. У него никогда не задрожит рука!", – говорится в сообщении.

Руководить роботом будет врач-хирург при помощи сверхчувствительных сенсоров на пульте управления. Всего у Da Vinci имеется четыре "руки", на одной из которых будет располагаться 3D-камера с 20-кратным увеличением.

Предполагается, что робот-хирург будет удалять опухоли почек, предстательной железы, кишечника, а также его планируют применять в гинекологии и кардиохирургии. Сейчас робот проходит сертификацию в Министерстве здравоохранения.

В апреле 2020 года в больницах США появился четвероногий робот, который помогает врачам уберечься от коронавируса, дистанционно "общаясь" с пациентами.

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Дарья Мостовая

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