Водой из Дуная. В Одесской области начали наполнять засыхающее озеро — фото

Из-за низкого уровня Дуная озеро Китай в Одесской области постоянно пересыхало, пишут местные СМИ

Пересыхающее озеро Китай на Юге Одесской области начали наполнять водой из Дуная. Об этом пишет региональное издание Думская.

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Воду накачивают с помощью мощных насосов, стоимость проекта по спасению озера — 1,1 млн гривень, сообщили в местной облгосадминистрации.

В издании отмечают, что ранее из-за низкого уровня Дуная у озера не было водообмена с рекой и оно постоянно пересыхало. В результате начинала вымирать рыба, а жители близлежащих сел сталкивались с нехваткой воды для хозяйственных нужд.

Наполнение озера должно предотвратить его пересыхание и помочь селянам в борьбе с засухой, отмечают в издании.

В мае сообщалось, что засуха погубила до 80% посевов в Одесской области.

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Фото - Думская

Марк Сировой

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