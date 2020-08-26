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Водой из Дуная. В Одесской области начали наполнять засыхающее озеро — фото

26.08.2020, 13:17
Водой из Дуная. В Одесской области начали наполнять засыхающее озеро — фото - Фото
Озеро Китай, Одесская область (фото - Думская)

Из-за низкого уровня Дуная озеро Китай в Одесской области постоянно пересыхало, пишут местные СМИ

Пересыхающее озеро Китай на Юге Одесской области начали наполнять водой из Дуная. Об этом пишет региональное издание Думская.

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Воду накачивают с помощью мощных насосов, стоимость проекта по спасению озера   1,1 млн гривень, сообщили в местной облгосадминистрации.

В издании отмечают, что ранее из-за низкого уровня Дуная у озера не было водообмена с рекой и оно постоянно пересыхало. В результате начинала вымирать рыба, а жители близлежащих сел сталкивались с нехваткой воды для хозяйственных нужд.

Наполнение озера должно предотвратить его пересыхание и помочь селянам в борьбе с засухой, отмечают в издании.

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Фото - Думская

Марк Сировой
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