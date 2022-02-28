UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Войска РФ обстреливают Чернигов: под ударом дома, пожар в районе Эпицентра – фото

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 12:58
Войска РФ обстреливают Чернигов: под ударом дома, пожар в районе Эпицентра – фото - Фото
Обстрел Чернигова (фото - ГСЧС)

Российские оккупанты обстреливают Чернигов, в зоне обстрела находятся частные и высотные дома. Об этом сообщает Госслужба чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что в течение 20 мину продолжается обстрел в районе улиц Белова, Рокоссовского, Доценко, Пухова. Произошел пожар в районе Эпицентра. Информация об атаке уточняется.

Войска РФ обстреливают Чернигов: под ударом дома, пожар в районе Эпицентра – фото

Войска РФ обстреливают Чернигов: под ударом дома, пожар в районе Эпицентра – фото
Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел война чернигов вторжение войска россии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 