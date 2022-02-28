Войска РФ обстреливают Чернигов: под ударом дома, пожар в районе Эпицентра – фото
28.02.2022, 12:58
Обстрел Чернигова (фото - ГСЧС)
Российские оккупанты обстреливают Чернигов, в зоне обстрела находятся частные и высотные дома. Об этом сообщает Госслужба чрезвычайных ситуаций.
Отмечается, что в течение 20 мину продолжается обстрел в районе улиц Белова, Рокоссовского, Доценко, Пухова. Произошел пожар в районе Эпицентра. Информация об атаке уточняется.
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