Возле границы с Сумской областью много войск РФ, угроза серьезная – глава ОВА

Со стороны России, неподалеку от границы с Сумской областью, остается еще много войск РФ. Местные власти готовятся к "горячему приему", если они попробуют снова вторгнуться, заявил в интервью DW глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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"Угроза остается достаточно серьезной. Мы наблюдаем большое скопление российских войск вблизи границы с Украиной в Сумской области. Но мы готовимся к "горячему приему", если они захотят снова пойти через Сумскую область. Но не рекомендуем им", – сказал он.

Живицкий отметил, что укрепляются блокпосты и опорные пункты. По его словам, есть понимание, что даже в случае победы в этой войне – Сумская область не может оставаться в состоянии покоя, пока в россии не произойдут политические и идеологические изменения.

По его словам, нужно строить "такую себе линию Маннергейма – физическую стену, которая будет непроходимой, набор технических сооружений, чтобы невозможно было зайти в область".

Также он считает, что должна быть серьезная система противовоздушной обороны. Ведь пока нельзя быть уверенными, что бомбардировки городов не повторятся вновь, отметил Живицкий.

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Марк Сировой

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