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Россияне обстреляли Львов: три мощных взрыва

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2022, 17:05
дополнено обновлено

Оккупанты обстреляли Львов, сообщает ОВА.

"В 16:30 произошли три мощных взрыва возле Львова со стороны Кривчиц, сейчас звучит воздушная тревога, поэтому всем сохранять спокойствие и пребывать в укрытиях", - сообщает Львовская ОВА.

Мэр города Андрей Садовый предупредил о возможных повторных обстрелах и попросил жителей оставаться в убежищах.

Обновлено в 17:55

Глава Львовской ОВА сообщил, что произошли два ракетных удара в пределах Львова.

"Информация о том, что попадание в жилой дом или другие объекты инфраструктуры не подтвердилась. По предварительным данным, пострадали пять человек", – написал Максим Козицкий.

  • В прошлый раз ракетный удар по Львову был нанесен 18 марта – по авиаремонтному заводу. Тогда пострадал один человек.
  • В ночь на 13 марта в результате обстрела Международного центра миротворчества и безопасности во Львовской области погибли 35 человек. Еще 134 получили ранения.

Дмитрий Смирнов
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