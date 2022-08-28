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Возле Тернополя сошли с рельсов вагоны: задерживается ряд поездов – список

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2022, 18:46
Возле Тернополя сошли с рельсов вагоны: задерживается ряд поездов – список - Фото
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Укрзалізниця сообщила об аварии на железной дороге неподалеку от Тернополя – сошли с рельсов грузовые вагоны на участке Подволочиск – Максимовка.

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Из-за этого изменен маршрут нескольких пассажирских рейсов.

→ №706 Перемышль — Киев (будет направляться через Здолбунов);
→ №120 Львов – Запорожье (разворачивается на Красное);
→ №55 Киев — Ясиня;

→ пригородные рейсы №6207/6208 будут следовать только до Максимовки вместо Подволочиска.

На участке от Тернополя до Хмельницкого, Жмеринки, Винницы и Казатина движение на время восстановительных работ будет ограничено для всех поездов Львовского направления.
Ряд вечерних поездов будут следовать по маршруту через Бердичев – Шепетовку – Здолбунов и задержатся в пути.
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