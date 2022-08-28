Возле Тернополя сошли с рельсов вагоны: задерживается ряд поездов – список

Укрзалізниця сообщила об аварии на железной дороге неподалеку от Тернополя – сошли с рельсов грузовые вагоны на участке Подволочиск – Максимовка.

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Из-за этого изменен маршрут нескольких пассажирских рейсов.

→ №706 Перемышль — Киев (будет направляться через Здолбунов);

→ №120 Львов – Запорожье (разворачивается на Красное);

→ №55 Киев — Ясиня;

→ пригородные рейсы №6207/6208 будут следовать только до Максимовки вместо Подволочиска.

На участке от Тернополя до Хмельницкого, Жмеринки, Винницы и Казатина движение на время восстановительных работ будет ограничено для всех поездов Львовского направления.

Ряд вечерних поездов будут следовать по маршруту через Бердичев – Шепетовку – Здолбунов и задержатся в пути.

29 июня на территории Румынии сошли с рельсов 15 украинских вагонов-зерновозов.

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Андрей Водяный

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