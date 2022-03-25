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"Все порты закрыты, кому продавать урожай?". Херсону грозит гуманитарная катастрофа – мэр

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2022, 16:19
Игорь Колыхаев (фото – Facebook политика)

Если в Херсон не будут поступать нефтепродукты, продовольственные и промышленные товары, то город "семимильными шагами" войдет в стадию гуманитарной катастрофы. Об этом мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил в интервью LIGA.net.

По его словам, пока Херсон держится и старается поддерживать экономику. Но что будет через месяц, два, три – ему сложно сказать.

"Как только мы "провалимся" финансово – все процессы закроются", – говорит мэр.

Задача усложняется проблемами с запуском Северо-Крымского канала для подачи орошения, без чего все посевы будут под угрозой уничтожения, добавляет Колыхаев.

"И даже если Херсонская область как аграрный регион сможет провести посевную кампанию, на очереди будет новый вызов: кому продавать урожай? Все порты закрыты, гривневого экспорта нет", – констатирует он.

Читайте интервью: Игорь Колыхаев: Херсон – это Украина, хоть и оккупирован. Не забывайте о нас

Юрий Смирнов
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Херсон гуманитарная катастрофа Игорь Колыхаев
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