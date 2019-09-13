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За экологической обстановкой в порту Одессы следят дроны: фото

За экологической обстановкой в порту Одессы следят дроны: фото - Фото
Фото: dumskaya.net
13.09.2019, 11:29

Использование дронов позволяет быстрее реагировать на разлив загрязняющих веществ

Мониторинг состояния акватории порта Південний ведется при помощи специальных дронов. Об этом сообщает Думская.

Квадрокоптеры должны выявлять загрязнения.

"Раньше мониторинг осуществлялся только судами портового флота и путем регулярного визуального осмотра акватории специалистами экологической безопасности АМПУ. Сейчас мы перенимаем опыт европейских коллег", - отметил начальник Южного филиала Администрации морпортов Виталий Липский.

Фото: dumskaya.net

По его словам, использование дронов позволяет намного быстрее реагировать и предотвращать разлив загрязняющих веществ, обмениваться информацией между субъектами хозяйствования и органами государственной власти.

  • 17 апреля Кабинет министров переименовал крупнейший украинский морской порт Южный, расположенный в Одессе. Порт теперь называется Південний.
  • Морпорт был построен в Одесской области в 1978 году. Он самый глубоководный в Украине и крупнейший по объему перевалки.

 

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дроны Південний
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