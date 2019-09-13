За экологической обстановкой в порту Одессы следят дроны: фото

Фото: dumskaya.net

Мониторинг состояния акватории порта Південний ведется при помощи специальных дронов. Об этом сообщает Думская.

Квадрокоптеры должны выявлять загрязнения.

"Раньше мониторинг осуществлялся только судами портового флота и путем регулярного визуального осмотра акватории специалистами экологической безопасности АМПУ. Сейчас мы перенимаем опыт европейских коллег", - отметил начальник Южного филиала Администрации морпортов Виталий Липский.

Фото: dumskaya.net

По его словам, использование дронов позволяет намного быстрее реагировать и предотвращать разлив загрязняющих веществ, обмениваться информацией между субъектами хозяйствования и органами государственной власти.