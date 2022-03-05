UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

За сегодня над Одесской областью сбили три российских самолета, в плену три пилота – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2022, 21:40

Сегодня украинские войска сбили три российских самолета над Одесской областью, три пилота взяты в плен. Об этом заявил в Telegram глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"На данный момент у нас есть подтверждение сбития трех самолетов РФ над территорией Одесской области. Задержаны три летчика", – сказал он.

При этом он добавил, что местные власти начали сбор подписей для обращения к НАТО о введении бесполетной зоны над Украиной.

По словам Марченко, в области также установили новые блокпосты и усилили контроль за дорогами, чтобы противостоять оккупантам.

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
самолет Одесса одесская область войска россии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 