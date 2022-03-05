За сегодня над Одесской областью сбили три российских самолета, в плену три пилота – ОВА

Сегодня украинские войска сбили три российских самолета над Одесской областью, три пилота взяты в плен. Об этом заявил в Telegram глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"На данный момент у нас есть подтверждение сбития трех самолетов РФ над территорией Одесской области. Задержаны три летчика", – сказал он.

При этом он добавил, что местные власти начали сбор подписей для обращения к НАТО о введении бесполетной зоны над Украиной.

По словам Марченко, в области также установили новые блокпосты и усилили контроль за дорогами, чтобы противостоять оккупантам.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.