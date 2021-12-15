За вакцинацию – автомобиль. В Мукачево подвели итоги городского конкурса – видео

В Мукачево жители общины приняли участие в акции "Вакцинируйся – сохрани жизнь", главным призом которой был внедорожник Renault Duster. Инициатором мероприятия был городской совет, сообщает его пресс-служба в Facebook.

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Авто выиграл мукачевец Андрей Марченко. Среди других призов были 15 велосипедов, электросамокаты, телевизоры.

Всего горсовет выделил 1,2 млн гривен на проведение акции. Целью было поощрить как можно большее количество граждан вакцинироваться.

В течение десяти дней победители должны прийти в ЦНАП, предъявить паспорт или ID карты, справку об идентификационном номере, сертификат о прохождении вакцинации. В случае отсутствия одного из документов или победителя подарок будут разыгрывать повторно.

Британские исследования, опубликованные в октябре 2021 года, показали, что дельта-штамм коронавируса SARS-CoV-2 может передаваться от вакцинированных их домашним контактам, но у привитых меньше шансов заразиться.

9 декабря в Минздраве сообщили, кому необходима третья (бустерная) доза против коронавируса.

Марина Тищенко

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