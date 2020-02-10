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Загрязнение Каховского водохранилища: в Апостолово закрыли школы

Загрязнение Каховского водохранилища: в Апостолово закрыли школы - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
10.02.2020, 14:30

Рекомендуется не пить воду, а полиция открыла производство

В результате загрязнения Каховского водохранилища в городе Апостолово Днепропетровской области закрыли все школы и детские сады. Об этом сообщается на сайте Апостоловской ОТГ.

В воде водохранилища во время отбора проб выявлено превышение пестицидов - диазинона и хлорпирифоса. Местные власти рекомендуют ограничить употребление питьевой воды для приготовления пищи, напитков.

Кроме школ и детсадов приостановлена работа учреждений культуры и социальной сферы с 8 по 12 февраля включительно. 

Областная Нацполиция сообщает, что данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.242 УК (нарушение правил охраны вод). Предусматривается штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, или ограничением свободы на тот же срок.

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