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Захват заложников в отделении Укрпочты. Суд приговорил обвиняемого к 10 годам заключения

23.12.2020, 21:49
Захват заложников в отделении Укрпочты. Суд приговорил обвиняемого к 10 годам заключения - Фото
Владимир Безух (Фото: objectiv.tv)

В Харькове Киевский райсуд вынес обвинительный приговор Владимиру Безуху, который захватил заложников в местном отделении Укрпочты в декабре 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Подсудимому назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Как отметили в прокуратуре, рассмотрение дела длилось три года, поскольку состав суда трижды менялся – судьи выходили на пенсию, и судебное разбирательство начиналось с начала.

Приговор суда пока не вступил в силу, поскольку не истек срок на его апелляционное обжалование, добавили в ведомстве.

  • 30 декабря 2017 года Безух с целью ограбления захватил отделение Укрпочты в Харькове на улице Шевченко близ станции метро "Киевская" и взял в заложники девять человек, включая двоих детей. В ходе спецоперации правоохранители освободили всех заложников и задержали злоумышленника.
Наталия Медведева
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