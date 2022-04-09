Запорожская область: россияне похищают людей за проукраинскую позицию, ищут участников АТО

В Запорожской области российские оккупанты похитили уже 106 украинцев, в том числе 21 представителя местных властей и двух журналистов. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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В плену оккупанты удерживают 63 человека, в том числе 10 чиновников и одного журналиста.

Как сообщает Денисова, людей похищают за проукраинскую позицию и за отказ сотрудничать с оккупантами.

В Мелитопольском районе в пгт Акимовка оккупанты похитили 28-летнего крымского татарина Асана Аблямитова. Накануне к нему в дом ворвались восемь российских солдат. Его тогда не было дома, а об обысках сообщили соседи. Аблямитов позвонил отцу, чтобы прояснить ситуацию, но ему ответил один из оккупантов. Угрожая убить его родителей, оккупант заставил Аблямитова вернуться домой. После этого его принудительно вывезли в неизвестном направлении, о нем нет никакой информации второй день.

Также Денисова сообщила, что в селе Верхний Токмак Запорожской области оккупанты ездят по домам и ищут участников АТО (ООС) и оружие. Они обыскивают квартиры, избивают людей, мужчин похищают и вывозят в неизвестном направлении. Жителям села угрожают расправой.

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Оксана Житнюк

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