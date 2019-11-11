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11.11.2019, 11:35

Активисты перекрыли трассы в 12 областях: что требуют – фото

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Активисты перекрыли трассы в 12 областях: что требуют – фотоАктивисты перекрыли трассы в 12 областях: что требуют – фотоАктивисты перекрыли трассы в 12 областях: что требуют – фотоАктивисты перекрыли трассы в 12 областях: что требуют – фотоАктивисты перекрыли трассы в 12 областях: что требуют – фотоАктивисты перекрыли трассы в 12 областях: что требуют – фотоАктивисты перекрыли трассы в 12 областях: что требуют – фотоАктивисты перекрыли трассы в 12 областях: что требуют – фото
Активисты перекрыли трассы в 12 областях: что требуют – фотоАктивисты перекрыли трассы в 12 областях: что требуют – фотоАктивисты перекрыли трассы в 12 областях: что требуют – фотоАктивисты перекрыли трассы в 12 областях: что требуют – фотоАктивисты перекрыли трассы в 12 областях: что требуют – фотоАктивисты перекрыли трассы в 12 областях: что требуют – фотоАктивисты перекрыли трассы в 12 областях: что требуют – фотоАктивисты перекрыли трассы в 12 областях: что требуют – фото
Активисты перекрыли трассы в 12 областях: что требуют – фотоАктивисты перекрыли трассы в 12 областях: что требуют – фотоАктивисты перекрыли трассы в 12 областях: что требуют – фотоАктивисты перекрыли трассы в 12 областях: что требуют – фотоАктивисты перекрыли трассы в 12 областях: что требуют – фотоАктивисты перекрыли трассы в 12 областях: что требуют – фотоАктивисты перекрыли трассы в 12 областях: что требуют – фотоАктивисты перекрыли трассы в 12 областях: что требуют – фото

Протестующие хотят сохранить мораторий на продажу земли

Активисты, которые выступают против открытия рынка земли, перекрыли трассы государственного значения в 12 областях Украины. Об этом сообщают региональные службы Суспільного.

Участники акции требуют отозвать два законопроекта: №2178 и №2178-10, регламентирующих введение рынка земли. Инициатор акции – Всеукраинский аграрный совет.

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Протесты проходили с 9:30 до 10:30 часов утра в 12 областях: Черниговской, Черкасской, Львовской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Волынской, Ровненской, Житомирской.

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Теги: протест, земля, трасса, акция, рынок земли, мораторий
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