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27.09.2019, 13:46

"Бунт" в колонии. Как в Одессе прошли учения - фото, видео

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"Бунт" в колонии. Как в Одессе прошли учения - фото, видео"Бунт" в колонии. Как в Одессе прошли учения - фото, видео"Бунт" в колонии. Как в Одессе прошли учения - фото, видео"Бунт" в колонии. Как в Одессе прошли учения - фото, видео"Бунт" в колонии. Как в Одессе прошли учения - фото, видео"Бунт" в колонии. Как в Одессе прошли учения - фото, видео"Бунт" в колонии. Как в Одессе прошли учения - фото, видео"Бунт" в колонии. Как в Одессе прошли учения - фото, видео"Бунт" в колонии. Как в Одессе прошли учения - фото, видео"Бунт" в колонии. Как в Одессе прошли учения - фото, видео"Бунт" в колонии. Как в Одессе прошли учения - фото, видео
"Бунт" в колонии. Как в Одессе прошли учения - фото, видео"Бунт" в колонии. Как в Одессе прошли учения - фото, видео"Бунт" в колонии. Как в Одессе прошли учения - фото, видео"Бунт" в колонии. Как в Одессе прошли учения - фото, видео"Бунт" в колонии. Как в Одессе прошли учения - фото, видео"Бунт" в колонии. Как в Одессе прошли учения - фото, видео"Бунт" в колонии. Как в Одессе прошли учения - фото, видео"Бунт" в колонии. Как в Одессе прошли учения - фото, видео"Бунт" в колонии. Как в Одессе прошли учения - фото, видео"Бунт" в колонии. Как в Одессе прошли учения - фото, видео"Бунт" в колонии. Как в Одессе прошли учения - фото, видео
"Бунт" в колонии. Как в Одессе прошли учения - фото, видео"Бунт" в колонии. Как в Одессе прошли учения - фото, видео"Бунт" в колонии. Как в Одессе прошли учения - фото, видео"Бунт" в колонии. Как в Одессе прошли учения - фото, видео"Бунт" в колонии. Как в Одессе прошли учения - фото, видео"Бунт" в колонии. Как в Одессе прошли учения - фото, видео"Бунт" в колонии. Как в Одессе прошли учения - фото, видео"Бунт" в колонии. Как в Одессе прошли учения - фото, видео"Бунт" в колонии. Как в Одессе прошли учения - фото, видео"Бунт" в колонии. Как в Одессе прошли учения - фото, видео"Бунт" в колонии. Как в Одессе прошли учения - фото, видео

СБУ провела антитеррористические учения сегодня

Масштабные антитеррористические учения прошли сегодня на территории законсервированной после бунта заключенных Южной исправительной колонии №51. Об этом сообщает Думская.

В учениях были заметны бронеавтомобили Нацгвардии, транспорт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Нацполиции, а также кареты скорой помощи.

Полиция перекрыла Ипподромный переулок, соединяющий Люстдорфскую и Краснова.

Учения проводила координационная группа антитеррористического центра при управлении Службы безопасности Украины в Одесской области.

Фото, видео: dumskaya.net

  • 1-3 августа 2018 года СБУ проводила антитеррористические учения в Полтавской области. 

 

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Теги: сбу, одесса, учения, фото, видео, колония, бунт
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