"Бунт" в колонии. Как в Одессе прошли учения - фото, видео

Масштабные антитеррористические учения прошли сегодня на территории законсервированной после бунта заключенных Южной исправительной колонии №51. Об этом сообщает Думская.

В учениях были заметны бронеавтомобили Нацгвардии, транспорт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Нацполиции, а также кареты скорой помощи.

Полиция перекрыла Ипподромный переулок, соединяющий Люстдорфскую и Краснова.

Учения проводила координационная группа антитеррористического центра при управлении Службы безопасности Украины в Одесской области.

Фото, видео: dumskaya.net