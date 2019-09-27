"Бунт" в колонии. Как в Одессе прошли учения - фото, видео

Масштабные антитеррористические учения прошли сегодня на территории законсервированной после бунта заключенных Южной исправительной колонии №51. Об этом сообщает Думская.
В учениях были заметны бронеавтомобили Нацгвардии, транспорт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Нацполиции, а также кареты скорой помощи.
Полиция перекрыла Ипподромный переулок, соединяющий Люстдорфскую и Краснова.
Учения проводила координационная группа антитеррористического центра при управлении Службы безопасности Украины в Одесской области.