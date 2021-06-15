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15.06.2021, 17:10

На черноморском курорте с затонувшего во Вторую мировую корабля достают снаряды: фото

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На черноморском курорте с затонувшего во Вторую мировую корабля достают снаряды: фотоНа черноморском курорте с затонувшего во Вторую мировую корабля достают снаряды: фотоНа черноморском курорте с затонувшего во Вторую мировую корабля достают снаряды: фотоНа черноморском курорте с затонувшего во Вторую мировую корабля достают снаряды: фотоНа черноморском курорте с затонувшего во Вторую мировую корабля достают снаряды: фотоНа черноморском курорте с затонувшего во Вторую мировую корабля достают снаряды: фото
На черноморском курорте с затонувшего во Вторую мировую корабля достают снаряды: фотоНа черноморском курорте с затонувшего во Вторую мировую корабля достают снаряды: фотоНа черноморском курорте с затонувшего во Вторую мировую корабля достают снаряды: фотоНа черноморском курорте с затонувшего во Вторую мировую корабля достают снаряды: фотоНа черноморском курорте с затонувшего во Вторую мировую корабля достают снаряды: фотоНа черноморском курорте с затонувшего во Вторую мировую корабля достают снаряды: фото
На черноморском курорте с затонувшего во Вторую мировую корабля достают снаряды: фотоНа черноморском курорте с затонувшего во Вторую мировую корабля достают снаряды: фотоНа черноморском курорте с затонувшего во Вторую мировую корабля достают снаряды: фотоНа черноморском курорте с затонувшего во Вторую мировую корабля достают снаряды: фотоНа черноморском курорте с затонувшего во Вторую мировую корабля достают снаряды: фотоНа черноморском курорте с затонувшего во Вторую мировую корабля достают снаряды: фото

Фото: ГСЧС

В акватории Черного моря пиротехники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям за неделю извлекли со дна несколько десятков артснарядов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Как отмечается, возле курортного поселка Лебедевка продолжается обследование морской акватории и изъятие взрывоопасных предметов, где во время Второй мировой войны затонул военный корабль.

Сообщается, что с 7 июня водолазы-саперы ГСЧС обследовали 18000 кв.м дна и достали 49 артиллерийских снарядов калибра 75 мм, 5700 взрывателей и 12 350 других взрывоопасных предметов.

По информации ГСЧС, спасатели работают каждый день, используя лодку, водолазное снаряжение и специальное оборудование, чтобы обеспечить безопасности людей в местах курортного отдыха.

К проведению специальных работ привлечено восемь специалистов и две единицы специальной техники.

  • В августе 2017 года сообщалось, что в селе Лебедевка Одесской области, в акватории Черного моря, на глубине 15 м дайверы обнаружили затонувшее судно "Теодорих", вероятно, с боеприпасами на борту. По предварительной информации, судно немецкое времен Второй мировой войны.
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Теги: Вторая мировая война, черное море, лебедевка
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