На черноморском курорте с затонувшего во Вторую мировую корабля достают снаряды: фото

Фото: ГСЧС

В акватории Черного моря пиротехники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям за неделю извлекли со дна несколько десятков артснарядов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Как отмечается, возле курортного поселка Лебедевка продолжается обследование морской акватории и изъятие взрывоопасных предметов, где во время Второй мировой войны затонул военный корабль.

Сообщается, что с 7 июня водолазы-саперы ГСЧС обследовали 18000 кв.м дна и достали 49 артиллерийских снарядов калибра 75 мм, 5700 взрывателей и 12 350 других взрывоопасных предметов.

По информации ГСЧС, спасатели работают каждый день, используя лодку, водолазное снаряжение и специальное оборудование, чтобы обеспечить безопасности людей в местах курортного отдыха.

К проведению специальных работ привлечено восемь специалистов и две единицы специальной техники.