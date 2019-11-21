Самый большой мурал в Украине появился в Запорожье: фоторепортаж

Художники из Киева, Энергодара и Запорожья создали самый большой мурал Украины. Об этом сообщает местный сайт 061.ua.

Картину, площадью 890 м2, назвали «Город будущего» и нарисовали в Запорожье на территории Мокрянского каменного карьера №3.

"Это самый большой в Украине мурал, нарисованный на промышленном объекте. Думаем, это будет рекорд Украины. Площадь точно не стандартная. Мы раньше рисовали на плоских поверхностях, а тут - новый вызов для нас", - отметил организатор проекта Максим Кравчук.

Две огромные бетонные бочки, высота каждой - 32 метра (от ножек до основания), диаметр - 11,5 метров. Над проектом работали трое художников-монументалистов: Людмила Кирилюк (Запорожье), Владислав Пучинский (Энергодар), Владимир Пастушак (Киев).

Работы стартовали больше трех недель назад. Художники изначально планировали уложиться в две недели, но из-за погодных условий, работы растянулись почти на месяц.

Инфраструктура будущего — так объясняют они идею проекта. На создание проекта ушло более 200 кг краски. Она стойкая к солнечным лучам, а на оцинкованных поверхностях использовали резиновую краску немецкого производителя.

Подавать заявку в национальный реестр рекордов Украины планируют в декабре.

Фото: 061.ua