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24.09.2020, 13:19

В Ровенской области "копатели" янтаря пытались сжечь мотопомпы при задержании – фото

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В Ровенской области "копатели" янтаря пытались сжечь мотопомпы при задержании – фотоВ Ровенской области "копатели" янтаря пытались сжечь мотопомпы при задержании – фотоВ Ровенской области "копатели" янтаря пытались сжечь мотопомпы при задержании – фотоВ Ровенской области "копатели" янтаря пытались сжечь мотопомпы при задержании – фотоВ Ровенской области "копатели" янтаря пытались сжечь мотопомпы при задержании – фотоВ Ровенской области "копатели" янтаря пытались сжечь мотопомпы при задержании – фотоВ Ровенской области "копатели" янтаря пытались сжечь мотопомпы при задержании – фото
В Ровенской области "копатели" янтаря пытались сжечь мотопомпы при задержании – фотоВ Ровенской области "копатели" янтаря пытались сжечь мотопомпы при задержании – фотоВ Ровенской области "копатели" янтаря пытались сжечь мотопомпы при задержании – фотоВ Ровенской области "копатели" янтаря пытались сжечь мотопомпы при задержании – фотоВ Ровенской области "копатели" янтаря пытались сжечь мотопомпы при задержании – фотоВ Ровенской области "копатели" янтаря пытались сжечь мотопомпы при задержании – фотоВ Ровенской области "копатели" янтаря пытались сжечь мотопомпы при задержании – фото
В Ровенской области "копатели" янтаря пытались сжечь мотопомпы при задержании – фотоВ Ровенской области "копатели" янтаря пытались сжечь мотопомпы при задержании – фотоВ Ровенской области "копатели" янтаря пытались сжечь мотопомпы при задержании – фотоВ Ровенской области "копатели" янтаря пытались сжечь мотопомпы при задержании – фотоВ Ровенской области "копатели" янтаря пытались сжечь мотопомпы при задержании – фотоВ Ровенской области "копатели" янтаря пытались сжечь мотопомпы при задержании – фотоВ Ровенской области "копатели" янтаря пытались сжечь мотопомпы при задержании – фото

За одну "смену" злоумышленникам намыли больше 20 кг драгоценного камня

На территории Дубровицкого лесного хозяйства в Ровенской области Служба безопасности Украины блокировала незаконную добычу янтаря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

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На месте добычи правоохранители задержали 15 "копателей". У них обнаружили 10 дизельных мотопомп, которые те пытались сжечь, а также более 20 кг янтаря. Отмечается, что это количество драгоценного камня они успели добыть за время одной "смены". В последствии они продавали янтарь местным перекупщикам. 

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Уголовное производство начато по ст. 240-1, ч. 2 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) УК, такое правонарушение карается сроком от 4 до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

  • Украина занимает второе место в мире по запасам янтаря. При этом официально страна ежегодно добывает около четырех тонн, что составляет приблизительно 5% от реальной добычи янтаря в Украине.

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Теги: сбу, янтарь, ровенская область, незаконная добыча янтаря, гидронамыв
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