В Ровенской области "копатели" янтаря пытались сжечь мотопомпы при задержании – фото

На территории Дубровицкого лесного хозяйства в Ровенской области Служба безопасности Украины блокировала незаконную добычу янтаря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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На месте добычи правоохранители задержали 15 "копателей". У них обнаружили 10 дизельных мотопомп, которые те пытались сжечь, а также более 20 кг янтаря. Отмечается, что это количество драгоценного камня они успели добыть за время одной "смены". В последствии они продавали янтарь местным перекупщикам.

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Уголовное производство начато по ст. 240-1, ч. 2 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) УК, такое правонарушение карается сроком от 4 до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Украина занимает второе место в мире по запасам янтаря. При этом официально страна ежегодно добывает около четырех тонн, что составляет приблизительно 5% от реальной добычи янтаря в Украине.

4 февраля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2241 о снижении ставки рентной платы на добычу янтаря с 25% до 10% с 2022 года.

В Житомирской области готовят 200 участков для добычи янтаря, спецразрешения на разработку которых будут продаваться на аукционах в системе Prozorro.

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