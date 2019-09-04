Во Львове начали восстанавливать легендарную мозаику: фото

Во Львове начали работы по восстановлению легендарной мозаики "Море и рыбы" народного художника Украины Владимира Патыки, разрушенную ранее застройщиком. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Заместитель мэра Андрей Москаленко отметил, что 3 сентября специалисты начали первые работы - замеры и обследования, а сегодня установят саркофаг (накрытия), чтобы была возможность работать при любой погоде.

Поэтому через 2-3 месяца мозаику обещают полностью восстановить. Все работы финансирует компания-застройщик.

"Позиция Львовского городского совета заключается в том, что мозаика должна быть полноценно восстановлена ​​- насколько это возможно, используя 3D-визуализацию, имеющуюся информацию, чертежи. И для нас было очень важно, чтобы эти работы координировал Остап Патык", - уточнил Москаленко.

Он добавил, что около 70% элементов самой мозаики будут аутентичными - то есть теми, которые были ранее использованы.

Остап Патык, львовский художник, сын Владимира Патыки, считает, что технически восстановить мозаику - возможно, ведь для этого есть все необходимые чертежи, материалы, 3D-сканы, а также специалисты, которые могут это сделать.

Работа Владимира Патыки сочетала в себе различные техники и материалы, стекло и керамику.

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Фото: city-adm.lviv.ua