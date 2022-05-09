Черниговская область – лидер по продаже древесины на УУБ в апреле

Как сообщалось ранее, в апреле на Украинской универсальной бирже было возобновлено проведение биржевых торгов по продаже необработанной древесины.

В течение месяца свою заготовку выставили на биржу лесхозы из восьми областей Украины.

Наибольший объем продаж древесины сосредоточен в Черниговском регионе (15,3 тыс. куб. м). На графике ниже изображены самые большие области реализации необработанной древесины.

Среди пород необработанной древесины больше всего реализовано сосны обыкновенной — 40% от общего объема продаж.

Наибольшую конкурентность можно было заметить на торгах по продаже сосны обыкновенной и дуба обыкновенного. Максимальный рост стартовой цены был зафиксирован на уровне 124% в обеих породах.

"Это были первые торги в военное время. Примечательно, что это были первые торги, проходившие в новой электронной торговой системе, которая была внедрена в апреле. Мы собираемся продолжить наше развитие, ожидаем значительного увеличения объемов продаж и роста поступлений в государственные лесхозы уже в мае 2022 года", – отметил директор ООО "УУБ" Сергей Гладкий.