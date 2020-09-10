Чтобы не подписывать, съела. В Мариуполе водитель не согласилась с постановлением полиции

В Мариуполе патрульная полиция остановила автомобиль, водитель которого ехала без пристегнутого ремня безопасности. Но когда правоохранители составили постановление о нарушении ПДД, женщина забрала его и съела, сообщает в Facebook патрульная полиция Мариуполя.
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Патрульная полиция заметила нарушительницу в Центральном районе — они остановили машину и начали составлять постановление.
В это время водитель начала требовать, чтобы ей дали ознакомиться с документом. Когда полиция передала женщине постановление, та вначале попыталась в нем что-то дописать, а после — порвала и начала есть.
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