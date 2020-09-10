Чтобы не подписывать, съела. В Мариуполе водитель не согласилась с постановлением полиции

В Мариуполе патрульная полиция остановила автомобиль, водитель которого ехала без пристегнутого ремня безопасности. Но когда правоохранители составили постановление о нарушении ПДД, женщина забрала его и съела, сообщает в Facebook патрульная полиция Мариуполя.

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Патрульная полиция заметила нарушительницу в Центральном районе — они остановили машину и начали составлять постановление.

В это время водитель начала требовать, чтобы ей дали ознакомиться с документом. Когда полиция передала женщине постановление, та вначале попыталась в нем что-то дописать, а после — порвала и начала есть.

СПРАВКА. На сегодняшний день штраф за нарушение правил пользования ремнем безопасности составляет 51 грн (ст. 121 КУоАП), но если при этом произошло ДТП, то его сумма вырастает до 2400-8500 грн.



При этом, ответственность за соблюдение этих правил ложится на водителя — если в автомобиле предусмотрено четыре ремня безопасности и все четыре человека не пристегнуты, то водитель заплатит уже 4 х 51 = 204 грн.

В апреле 2019 года профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять законопроект о повышении штрафов за езду без ремней безопасности и мотошлемов — с 51 до 510 грн.

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