Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ориентировочная стоимость изъятого янтаря составила $30 000

В Ровенской области оперативники разоблачили 36-летнего главу одного из сельских советов Дубровицкого района на незаконной перевозке янтаря. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Автомобиль Renault Trafic полицейские остановили вблизи села Великий Житин. По результатам проверки в салоне микроавтобуса было обнаружено три мешка янтаря-сырца общим весом почти 30 кг.

В рамках уголовного производства, начатого по части 1 статьи 240-1 Уголовного кодекса (незаконная добыча, сбыт, приобретение, перевозка янтаря), янтарь отправили на экспертизу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение или лишение свободы на срок от двух до трех лет.

Ориентировочная стоимость изъятого янтаря составила $30 000.

  • 26 октября на границе с Польшей украинские пограничники обнаружили газовый баллон с 21,7 килограммами янтаря.
Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: фото, видео, ровно, янтарь, глава сельсовета
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Швейцарии выпустили самую маленькую золотую монету. Видео
В Швейцарии выпустили самую маленькую золотую монету. Видео
Главу сельсовета задержали с 30 кг янтаря: фото, видео
Главу сельсовета задержали с 30 кг янтаря: фото, видео
Депутаты неохотно отвечают, за чей счет приехали в Давос: видео
Депутаты неохотно отвечают, за чей счет приехали в Давос: видео
Няня для инвестора. Что думает бизнес об инициативе Зеленского и Гончарука?
Перепись Дубилета: реальная статистика или подсчет на скорую руку
Мнение Перепись Дубилета: реальная статистика или подсчет на скорую руку
Что нового Украина узнала об Украине из "переписи Дубилета". Четыре графика
Экономика Что нового Украина узнала об Украине из "переписи Дубилета". Четыре графика
Популярное
фото/видео
Главу сельсовета задержали с 30 кг янтаря: фото, видео
Главу сельсовета задержали с 30 кг янтаря: фото, видео
Депутаты неохотно отвечают, за чей счет приехали в Давос: видео
Депутаты неохотно отвечают, за чей счет приехали в Давос: видео 23.01.20, 18:09
Украинская пианистка номинирована на премию Грэмми: видео
Украинская пианистка номинирована на премию Грэмми: видео 23.01.20, 17:44
Пожар в Одессе. Огонь подобрался к газовой АЗС - фото, видео
Пожар в Одессе. Огонь подобрался к газовой АЗС - фото, видео 23.01.20, 14:15
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 