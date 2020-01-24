Главу сельсовета задержали с 30 кг янтаря: фото, видео

В Ровенской области оперативники разоблачили 36-летнего главу одного из сельских советов Дубровицкого района на незаконной перевозке янтаря. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Автомобиль Renault Trafic полицейские остановили вблизи села Великий Житин. По результатам проверки в салоне микроавтобуса было обнаружено три мешка янтаря-сырца общим весом почти 30 кг.

В рамках уголовного производства, начатого по части 1 статьи 240-1 Уголовного кодекса (незаконная добыча, сбыт, приобретение, перевозка янтаря), янтарь отправили на экспертизу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение или лишение свободы на срок от двух до трех лет.

Ориентировочная стоимость изъятого янтаря составила $30 000.